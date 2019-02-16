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Карпати завершили зимову комплектацію команди

16:41 344 Читать на русском
Карпати завершили зимову комплектацію команди
Карпати завершили зимову комплектацію команди

Львівські Карпати цієї зими більше не підписуватимуть нових гравців.

Львівські Карпати завершили зимову комплектацію команди, повідомили у "Футбол News".

Зірка офіційно знялась з Першої ліги

За інформацією джерела, "леви" вже не підписуватимуть нових виконавців.

Нагадаємо, взимку у Карпати перейшли захисник Мартін Хонгла, французький хавбек Абдул Йода та нігерійський нападник Жозеф. Лідер команди Мар'ян Швед підписав контракт з Селтіком, але дограє сезон у Карпатах.

Наразі Карпати перебувають на 10 сходинці таблиці УПЛ.

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