Львівські Карпати цієї зими більше не підписуватимуть нових гравців.

Львівські Карпати завершили зимову комплектацію команди, повідомили у "Футбол News".

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За інформацією джерела, "леви" вже не підписуватимуть нових виконавців.

Нагадаємо, взимку у Карпати перейшли захисник Мартін Хонгла, французький хавбек Абдул Йода та нігерійський нападник Жозеф. Лідер команди Мар'ян Швед підписав контракт з Селтіком, але дограє сезон у Карпатах.

Наразі Карпати перебувають на 10 сходинці таблиці УПЛ.

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