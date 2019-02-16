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Бацула асистом не зміг врятувати Кортрейк від поразки Шарлеруа

21:00 68 Читать на русском
Бацула асистом не зміг врятувати Кортрейк від поразки Шарлеруа
Кортрейк – Шарлеруа / Фото: ФК Кортрейк

Завершився матч 26 туру чемпіонату Бельгії між Кортрейком та Шарлеруа. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 26-й тур

Кортрейк – Шарлеруа – 1:2

Голи: Езек'єль, 48 – Моріока, 66 (пен.), Пербе, 90+4

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На початку першого тайму відкрити рахунок мали гості, але Бруно не зміг реалізувати пенальті. Згодом команди обмінялися декількома моментами, але на перерву пішли за нульового рахунку.

На старті другого тайму Бацула класно вивів Езек'єля віч-на-віч з голкіпером, і той відкрив рахунок у матчі.

Втім, на 66-й хвилині арбітр призначив другий пенальті у ворота господарів, і Маріока свою нагоду не змарнував. На 78-й Андрій Бацула, який вийшов у стартовому складі, був замінений. На останніх секундах матчу Пербе скористався шансом та подарував гостям перемогу.

Кортрейк після 26 турів має в активі 35 очок та перебуває на 9 місці у турнірній таблиці.

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Українці за кордоном Відеоновини Андрій Бацула Андрій Бацула Бельгія Шарлеруа Шарлеруа Кортрейк Кортрейк
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