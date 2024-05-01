Український воротар Андрій Лунін поділився враженнями від першого протистояння з мюнхенцями в рамках ЛЧ.

Напередодні Реал у першому матчі 1/2 фіналі Ліги чемпіонів у Мюнхені розійшовся миром з Баварією (2:2). Гостям вдалось врятувати нічию завдяки пенальті за 7 хвилин до завершення гри.

Баварія – Реал – 2:2 – відео голів і огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін після завершення матчу поділився емоціями від поєдинку. "Залишилась лиш одна домашня гра, вперед!" – написав воротар на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram:

Нагадаємо, матч-відповідь з Баварією відбудеться за тиждень, 8 травня, о 22:00.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид