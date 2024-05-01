Голкіпер Реала Тібо Куртуа підтримав Андрія Луніна після гри з Баварією (2:2) у півфіналі Ліги чемпіонів.

Український голкіпер вийшов у стартовому складі на матч проти мюнхенців. Андрій Лунін пропустив два голи – від Лероя Сане та з пенальті, який реалізував Кейн. Тібо Куртуа вважає, що в українця було мало шансі запобігти забити вінгеру Баварії, оскільки Сане пробив потужно.

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"Цей м'яч було дуже важко зупинити", – цитує Тібо Куртуа Defensa central.

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Нагадаємо, що у підсумку Реал та Баварія зіграли внічию 2:2. Доля путівки у фінал Ліги чемпіонів вирішиться у Мадриді 8 травня.

Андрій Лунін у поточному сезоні зіграв за "вершкових" у 29 матчах у всіх турнірах. В 12 іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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