ФК Цинцинатті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання венесуельського форварда Кевіна Келсі з Шахтаря.

Шахтар віддав свого форварда в оренду за океан – "гірники" можуть окупити трансфер у 8 разів

Нападник виступатиме за новий клуб до кінця сезону 2023/24 МЛС (регулярна першість завершується 21 жовтня, а матчі плей-офф триватимуть з 25 жовтня по 9 грудня). Цинцинатті також матиме право викупу, проте сума не розголошується. Раніше Ігор Бурбас повідомляв, що оренда обійдеться американському клубу в 800 тисяч доларів, а право викупу становитиме 7 млн.

Нагадаємо, Келсі перейшов до табору "гірників" 31 січня 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. У поточному сезоні він провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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