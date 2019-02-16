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Коркішко та Гладкий зустрілись в матчі чемпіонату Туреччини: перший віддав асист, другий дебютував

15:23 517 Читать на русском
Коркішко та Гладкий зустрілись в матчі чемпіонату Туреччини: перший віддав асист, другий дебютував
Коркішко віддав асист за Хатайспор, Гладкий дебютував

В матчі 22 туру Першої ліги турецької першості зустрічались Хатайспор Дмитра Коркішка та Адана Демірспор Олександра Гладкого. Поєдинок завершився нічиєю, в активі Коркішка гольовий пас.

Чемпіонат Туреччини. Перша ліга, 22 тур

Хатайспор – Адана Демірспор – 1:1

Голи: Абдиоглу, 72 – Абдиоглу, 79 (авт)

Гладкий: В Україну повертатись не хочу і не планував

В курйозному поєдинку Першої ліги чемпіонату Туреччини, який проходив під зливою, сильнішого намагались виявити Хатайспор та Адана Демірспор. Господарі відкрили рахунок на 72-й хвилині – після передачі Дмитра Коркішка Абдиоглу переправив м'яч у ворота.

Втім, за декілька хвилин той же Абдиоглу вразив власні ворота. 1:1 – підсумок зустрічі, на останніх хвилинах якої на поле вийшов Олександр Гладкий. Це був дебют українця за нову команду.

Після 22 турів Хатайспор набрав 37 очок та посідає 5 місце. Адана Демірспор на 9 позиції (31 пункт).

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