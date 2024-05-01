Борусія протягом останнього десятиліття тричі виходила до чвертьфіналу, лишень два рази не подолавши груповий етап. Таким чином, дортмундців можна було впевнено назвати серйозним єврокубковим бійцем – але не елітним. Не таким, як у сезоні 2012/13, коли вдалося дійти до фіналу.

І ось тепер "джмелі" повернулись, створивши головну сенсацію цьогорічного плей-офф ЛЧ. Німці вибили Атлетіко після поразки в Мадриді, забивши підопічним Чоло Сімеоне аж чотири голи – і їх могло забити більше! Причому Едін Терзіч розбив "матрацників", граючи без двох ключових форвардів. Круто!

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Якщо копнути глибше, то прохід ПСВ в 1/8 фіналу теж не слід недооцінювати. Нідерландці на ту мить мали найвищу результативність у Європі (80 голів при 13 пропущених), однак забити Борусії змогли тільки раз. Тим не менш, оборону навряд чи можна назвати сильним боком Дортмунда – за останні 10 матчів команда тільки тричі зіграла на нуль.

Прям зараз форма "джмелів" виглядає неоднозначно. З одного боку, підопічні Едіна Терзіча не змогли перемогти в останніх двох турах Бундесліги, розписавши нічию з Байєром і зазнавши розгрому від РБ Лейпциг у битві за топ-4. З іншого, Борусія брала гору над непереможним чемпіоном до 90+7-ї хвилини. Це вражає – особливо у поєднанні з побиттям Баварії у Мюнхені та тріумфом над Атлетіко.

Саме тому Луїс Енріке критикує журналістів, які називають ПСЖ фаворитом. Він вважає, що вони не розбираються у футболі, а кожній команді буде прикро вилітати з ЛЧ. Лоттар Маттеус же прогнозує перемогу дортмундців – у Німеччині взагалі марять римейком фіналу-2013, хоча суперники у представників Бундесліги вкрай серйозні.

Прямо зараз ПСЖ йде на квадрупл. Два дні тому парижани виграли чемпіонат Франції, перед цим команда вийшла до фіналу Кубка, а Суперкубок взяли ще у січні. Враховуючи форму нинішніх півфіналістів, перемога в Лізі чемпіонів не здивує – у всіх є проблеми в обороні, усі дисбалансні, усі мають тактичні недоліки й прорвались до 1/2 з відчутною часткою фарту.

Хто знає, як би завершився матч-відповідь з Барселоною, якби не раннє вилучення Араухо. Невідомо, чи пройшли б парижани далі, якби Хаві не замінив Ямала – він знищував Мендеша в обох поєдинках. З іншого боку, навіть у максимально провальній домашці французи перегорнули хід гри, забивши каталонцям двічі (хоча голів мало бути більше).

У матчі-відповіді Луїс Енріке продемонстрував хорошу тактичну підготовку, однак за тиждень до цього він вдався до дуже дивних експериментів. В цьому криється і сила, і слабкість Лучо. Хай там як, системний футбол ПСЖ все одно занадто залежить від індивідуальностей – якщо у них не піде гра, то витягнути матч суто завдяки структурі парижанам важко. У цьому Дортмунд крутіший за французів.

Дана особливість була особливо помітна по футболу Дембеле. Він провалився проти Канселу вдома, але перейшов на лівий край і зробив результат – а через тиждень переїхав Жоау, як цього й очікували одразу. Без Барколя й Хакімі цей колектив теж втрачає конкурентоздатність, а про вплив Мбаппе годі й говорити. Як би Луїс Енріке не знущався над ним у Лізі 1, в рамках ЛЧ "черепашка" продовжує забивати. Матч за матчем, рекорд за рекордом.

На вихідних чинний чемпіон Франції ледь не програв Гавру, пропустивши три голи й врятувавшись на 4-й компенсованій. На початку квітня ПСЖ розписав нічию з Клермоном (1:1), а за місяць до того розділив очки з Реймсом. Тобто, для підопічних Луче осічки з безнадійними андердогами не є чимось неймовірним.

Хоча в цілому статистика у них хороша. 7 перемог у 10-ти останніх матчах, 15-матчева безпрограшна гостьова серія, 1,5 забитих голів в середньому у 10 з 11-ти останніх виїздів. Серйозно.

Кадрова ситуація

Нових проблем зі складом у ПСЖ немає. У лазареті парижан залишаються Кімпембе та Ріко, а список дискваліфікованих порожній. Борусії ж не допоможуть Мален, Аллє та Бенсебаїні – точно з такими ж втратами дортмундці підійшли до матчу-відповіді з Атлетіко.

Із новинок можна відзначити тільки підвішений стан Хуммельса. Матса замінили у поєдинку з РБ Лейпциг через невеличке пошкодження. Поки що його готовність невідома.

Орієнтовні склади на матч Борусія Д – ПСЖ

Борусія Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Санчо, Брандт, Адеємі – Фюллькруг

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш – Кан Ін Лі, Вітінья, Фабіан Руїс – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Очевидно, що фаворитом протистояння залишається ПСЖ, що б там не говорив Луче. Але коуч французів правий – у цій парі "не всьо так однозначно". Париж не настільки потужний, а Дортмунд не настільки слабкий. З цим погоджуються і букмекери, які виставили приблизно рівні коефіцієнти на перемогу.

Прогнозувати якийсь конкретний результат у даному поєдинку – марна справа. Зате можна бути впевненим у хорошій результативності. Борусія забиває в п'яти матчах поспіль, ПСЖ у шести, тож пропозиції "обидві заб'ють" і тотал більше 2,5 мають доволі низькі коефіцієнти. Ставимо саме на це.

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