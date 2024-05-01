Ліга чемпіонів

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Андрій Лунін пропустив гарматний удар Сане та пенальті від Кейна, але Вінісіус дублем врятував Мадрид. "Не зміг виручити": Marca оцінила гру Луніна з Баварією оцінкою – редакція оголосила вердикт грі Андрія на виходах.

Наші за кордоном

Віталій Миколенко пропустить кінець сезону – Евертон оголосив про термін відновлення захисника збірної України. Ілля Забарний може стати суперником Довбика і Луніна в Іспанії – топ-клуб Ла Ліги поклав око на лідера Борнмута.

Україна

Форвард Шахтаря офіційно став конкурентом Мессі і Ко в МЛС. Полісся втратило провідного форварда до кінця сезону.

УАФ отримала нового фінансового директора – скандал зі Шевченком не минув безслідно. Суперкубок України-2024 скасований, старт нового сезону УПЛ перенесений.