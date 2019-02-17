Пісарро став найстаршим автором гола в Бундеслізі, на 90+6 врятувавши Вердер від поразки в матчі з Гертою

Берлінська Герта на власному полі зіграла внічию з бременським Вердером в матчі 22-го туру німецької Бундесліги.

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині. Відзначився Деві Зельке після передачі колишнього хавбека Челсі Саломона Калу.

Вердер останнім ударом у компенсований час вирвав нічию з Гертою: 22-й тур Бундесліги, матчі суботи

Бременський клуб зумів відігратися лише в компенсований час. На шостій доданій хвилині Клаудіо Пісарро врятував свою команду від поразки. Це гол зробив перуанця найстаршим автором гола в історії Бундесліги

Вердер з 31-м набраним очком посідає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Герта після цієї нічиєї набрала 32 очки і залишилася на 9-му місці.

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