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Пісарро став найстаршим автором гола в Бундеслізі, на 90+6 врятувавши Вердер від поразки в матчі з Гертою

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Пісарро став найстаршим автором гола в Бундеслізі, на 90+6 врятувавши Вердер від поразки в матчі з Гертою
Клаудіо Пісарро / фото із соцмереж

Берлінська Герта на власному полі зіграла внічию з бременським Вердером в матчі 22-го туру німецької Бундесліги.

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині. Відзначився Деві Зельке після передачі колишнього хавбека Челсі Саломона Калу.

Вердер останнім ударом у компенсований час вирвав нічию з Гертою: 22-й тур Бундесліги, матчі суботи

Бременський клуб зумів відігратися лише в компенсований час. На шостій доданій хвилині Клаудіо Пісарро врятував свою команду від поразки. Це гол зробив перуанця найстаршим автором гола в історії Бундесліги

Вердер з 31-м набраним очком посідає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Герта після цієї нічиєї набрала 32 очки і залишилася на 9-му місці.

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Німеччина22 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Вердер: Субота 16 лютого 2019

Герта
Матч завершено
1 : 1
Вердер
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Відеоновини Німеччина Герта - Вердер Клаудіо Пісарро Клаудіо Пісарро Вердер Вердер Герта Герта
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