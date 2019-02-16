Зірка офіційно знялась з Першої ліги

Із футбольної карти України зник ще один клуб. Кропивницька Зірка припинила участь у змаганнях Першої ліги.

Кропивницька Зірка втратила свій професіональний статус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У заяві клубу зазначено, що команда припиняє виступи у Першій лізі та не буде брати участь у весняній частині чемпіонату

Про причини такого рішення не повідомляється. Раніше у ЗМІ була інформація, що кропивницький клуб переживає скрутне фінансове становище.

Нагадаємо, раніше з розіграшу Першої ліги був виключений харківський ФК Кобра через подібні проблеми.

В поточному сезоні другого українського дивізіону Зірка після 17-ти турів посідає передостаннє (15-те) місце.

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