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Зірка офіційно знялась з Першої ліги

15:33 3267 Читать на русском
Зірка офіційно знялась з Першої ліги
Зірка знялась з Першої ліги/ Фото ФК Зірка

Із футбольної карти України зник ще один клуб. Кропивницька Зірка припинила участь у змаганнях Першої ліги.

Кропивницька Зірка втратила свій професіональний статус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У заяві клубу зазначено, що команда припиняє виступи у Першій лізі та не буде брати участь у весняній частині чемпіонату

Про причини такого рішення не повідомляється. Раніше у ЗМІ була інформація, що кропивницький клуб переживає скрутне фінансове становище.

Нагадаємо, раніше з розіграшу Першої ліги був виключений харківський ФК Кобра через подібні проблеми.

В поточному сезоні другого українського дивізіону Зірка після 17-ти турів посідає передостаннє (15-те) місце.

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