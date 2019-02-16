Барселона здобула мінімальну перемогу над Вальядолідом

Барселона у непростому поєдинку 24-го туру іспанської Прімери мінімально переграла Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 24-й тур

Барселона – Вальядолід – 1:0

Голи: Мессі, 43 (пен)

Нереалізований пенальті: Мессі, 85

Перший тайм виявився небагатим на моменти. Барселона контролювала м'яч переважну частину часу, але завдала лише два незаблокованих удари – перший з них на 9-й хвилині виконав Кевін-Прінс Боатенг, але був зовсім нескладним. Динаміка у грі з'являлась лише при контратаках, у яких Вальядолід був дуже сміливо, але абсолютно прісно. Жодного моменту команда Серхіо Гонсалеса так і не створила, а от Барселона кілька раз наблизилась до голу.

Так, на 30-й хвилині Боатенг перехопив м'яч у центрі та вийшов з Мессі у контратаку 2-в-2, але запоров її низькою швидкістю та неточним пасом; на 40-й Дембеле занадто сильною передачею на Лео зруйнував вихід 3-в-3, а на 41-й Лео завершив черговий швидкісний випад ударом з-за меж штрафного повз праву штангу. Через невеличкий рикошет арбітр призначив кутовий, після якого відбулися дві класні контратаки: Вальядолід свою змарнував, а от каталонці зусиллями Піке заробили пенальті. Лео Мессі на 43-й хвилині впевнено його реалізував – 1:0.

Другий тайм розпочався набагато веселіше. Вже на 47-й хвилині Серхі Гвардіола завершив атаку гостей непоганим ударом з-за меж штрафного, а на 48-й Масіп у фантастичному стрибку парирував потужний постріл Мессі в дотик з кількох метрів у дев'ятку. На 55-й хвилині Кевін-Прінс Боатенг змусив "бити фейспалми": ганець уникнув офсайду, отримав розрізну передачу та вийшов віч-на-віч з Масіпом, але потім почав його обходити, загнав себе у глухий кут та втратив м'яч. Ернесто Вальверде не витримав і замінив його на Суареса, але уругваєць теж почав пороти моменти: так, на 65-й хвилині він спочатку не зміг влучити по м'ячу в падінні через себе, а потім не переграв Масіпа при виході сам-на-сам.

Вальядолід намагався тривожити Барселону контратаками, але нічого більш гострого за спробу Верде пробити у падінні через себе та удара Антоніто з лінії штрафного прямо в Артуро Відаля створити не вдалося. Крім того, Серхі Гонсалесу не пощастило із замінами: Тоні Суарес, який з'явився на полі на 68-й хвилині, покинув його через пошкодження на 76-й. Тим часом Луїс Суарес не зміг забити з близької дистанції, Серхі Роберто вистрілив повз штангу з дальньої, і, нарешті, на 84-й хвилині Коутінью заробив пенальті. Мессі пішов його виконувати, але Масіп не тільки відбив його удар з "точки", а ще й взяв добивання Лео головою під поперечину!

Барса не зупинилася: на 88-й Мессі у власному стилі змістився до штрафного та пробив під дальню штангу – м'яч пролетів поруч із нею. Потім Суарес та Мессі тричі (!) виривались один на один, але Масіп знову й знову вигравав у них дуелі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безсилість форвардів Барси перед відважним голкіпером, але польові гравці Вальядоліда не змогли підтримати його запал. "Блаугранас" святкували мінімальну перемогу.

Таким чином, Барселона набрала 54 очки та продовжила лідирувати у турнірній таблиці з відривом від другого Атлетіко у 7 пунктів – втім, Реал завтра може наблизитись на відстань двох перемог. Вальядолід з 26 заліковими балами залишився на п'ятнадцятій позиції.