Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозою

Альбасете перервав свою 3-матчеву переможну серію в Сарагосі. Роман Зозуля і компанія зберігають лідерство в Сегунді, але можуть втратити одну позицію.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 26-й тур

Сарагоса – Альбасете – 0:0

Команди почали без розвідки. По 4 удари з боку обох колективів за 15 стартових хвилин. На акробатичний удар Зозулі, який заблокував захисник, Сарагоса відповіла дальнім ударом – воротар впорався. Обрізка партнерів українця на чужій половині миттєво трансформувалась у вихід віч-на-віч з голкіпером Альбасете, однак найкращий бомбардир господарів Альваро Васкес (як і Зозуля, забив 7 голів за 25 турів) не зміг перекинути останню перешкоду – 30-річного капітана гостей Томеу Надаля. На 14-й хвилині настала черга рятувати вже кіпера Сарагоси. Зозуля виграв верхову боротьбу на ближній стійці, але Альварес, уже стоячи на колінах, парирував м'яч на лінії воріт.

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Відзначимо, що перед тим Роман зняв снаряд з голови суперника у воротарському свого Альбасете та й взагалі виглядав одним з найактивніших на полі у стартовий відрізок. На 17-й екс-форвард Дніпра ледь не дотягнувся до ще одної подачі з лівого флангу – круглий просвистів у сантиметрах від верхнього кута. Усередині першого тайму воротар Альби здійснив подвійний сейв за декілька секунд, а в наступній атаці Зозуля намагався віддати асист п'ятою, а потім забрався в перший для своєї команди офсайд.

На 28-й українець втратив черговий ефектний момент – виграв повітряну дуель, та снаряд з рикошетом від захисника пройшов вище воріт. Гості забили після цього кутового, проте взяття воріт скасували через фол Зозулі в атаці. Пенья спробував перекинути воротаря Сарагоси діагональним ударом, однак Альварес і тут потягнув. Натхненному першому таймові не вистачило тільки забитих м'ячів: 6 гольових моментів, 20 ударів на двох, відмінні швидкості та трохи більше гостроти в Альбасете.

По перерві Альваро Васкес схибив з вбивчої позиції, а згодом Зозуля втратив 2 гольові моменти. Спочатку Роман замість удару з меж штрафного вибрав не дуже вдалий пас на партнера, а потім не дотягнувся до ідеального пасу з правого флангу у воротарському арагонців – занадто красиво у падінні хотів забити і сконфузився. На 77-й Роман виправився, відчайдушно заблокувавши удар впритул гравця, якого забули прикрити захисники.

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"Механічний сир" не здолав Сарагосу на Ромареді, де не може тріумфувати понад 15 років. Команди на двох завдали 36 ударів, господарі стріляли вдвічі більше, а за моментами приблизно порівну. Арагонці виходять на 13-е місце із 31-м балом. Команда Зозулі набирає 49 пунктів і залишається лідером з 2-очковою перевагою над трьома конкурентами, але Осасуна може випередити Альбасете, якщо виграє свій матч 26-го туру. Утім принаймні в зоні виходу до Прімери клуб українця залишиться ще на тиждень.

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Роман традиційно став лідером за кілометражем. Українець набігав 11,6 км, найбільше у своїй команді. Лише Альберто Соро в Сарагоси випередив Зозулю (11,8) за цим показником. Відборовся екс-динамівець і в атаці, і в захисті, однак статистичний портал Sofascore знову не вразив. Оцінка 6,9 найгірша серед гравців Альбасете, хоча її отримали ще 5 виконавців. Зозуля виграв 10 із 15-и єдиноборств, 5 разів виносив м'яч у небезпечних ситуаціях біля своїх воріт, по 2 рази блокував чужі удари та заробляв на собі фоли.

Позитив затьмарюють показники в атаці: лише 1 удар у площину воріт, втрачені моменти і гольовий епізод, в якому перестарався та відібрав можливість вийти вперед порушенням правил. Крім того, у Романа тільки 52% точних пасів (загалом 13), відтак і ця статистика падає. Після Кордоби, якій забив двічі, не відзначається 195 хвилин. Був найближчим серед усіх до того, щоб стати героєм зустрічі, але на Ромареді залишився лише добротним і неймовірно працелюбним воїном усього поля – якби не його порятунки, Альба могла і нічию втратити.

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