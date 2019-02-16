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Дуелунд наприкінці тижня приєднається до Динамо після важкої травми

13:00 885 Читать на русском
Дуелунд наприкінці тижня приєднається до Динамо після важкої травми
Міккел Дуелунд продовжує відновлюватись від травми / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд продовжує відновлюватись від травми і прибуде до Києва найближчим часом.

Дуелунд пропустив зимові збори киян через важку травму щиколотки і змушений був пропустити зимові збори киян. Завтра 21-річний данець повернеться до Києва, де продовжить відновлення.

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"Завтра прилітаю до Києва. Незабаром знову я буду на полі поруч зі своїми одноклубниками. Вже не можу дочекатися", – написав Дуелунд в instagram.

Нагадаємо, в грудні 2018 в матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця хавбек отримав травму. Лікарі діагностували перелом щиколотки.

В поточному сезоні УПЛ Дуелунд провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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