Кубок Швеції, фінал

Мальме – Юргорден – 1:1 (4:1 – пен.)

Голи: Алі, 71 – Хюммет, 79

Мальме в 16-й раз у своїй історії завоював Кубок Швеції. У фінальному матчі команда Хенріка Райдстрома здолала в серії пенальті Юргорден. Таким чином, наставник "біло-блакитних" став переможцем Кубку і як гравець, і як тренер. У 2009 році він виграв цей трофей у складі Кальмара.

"Залишить нас у спокої": УЄФА більше не наполягає на впровадженні системи VAR у європейському чемпіонаті

Героєм серії пенальті став воротар Мальме Юхан Далін, який відбив два удари. Після матчу він зізнався, що 11-метрові удари ніколи не були його сильною стороною, але "рано чи пізно все змінюється". "Наш тренер воротарів Федель підказував мені перед кожним ударом, куди суперники будуть бити. Щоразу він підказував правильно, але у випадку з першим ударом Даніельсона я не дослухався – і пошкодував про це", – цитує Даліна Expressen.