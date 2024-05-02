У сезоні 2024/25 німецька Бундесліга, як і італійська Серія А, буде представлена в Лізі чемпіонів п'ятьма командами. Це стало можливим завдяки перемозі дортмундської Борусії над ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Тим самим Німеччина випередила Англію та Францію в таблиці коефіцієнтів УЄФА цього сезону.

Борусія вистояла перемогу над ПСЖ у півфіналі ЛЧ – діамантовий Санчо віджив, два герої-трудяги, "вибачення" Дембеле

Наступного сезону Німеччину в ЛЧ представлятимуть Байєр, Баварія, Штутгарт, РБ Лейпциг і Борусія Д. Причому під час жеребкування команда Едіна Терзіча разом із Баварією та РБ Лейпцигом перебуватиме в першому кошику.

Що цікаво, Німеччина може отримати і шосте місце в Лізі чемпіонів. Для цього Борусія Д має виграти Лігу чемпіонів і посісти п'яте місце в Бундеслізі. Тоді вона отримає квиток у ЛЧ на наступний сезон як переможець турніру, а п'ятим німецьким учасником ЛЧ від Бундесліги стане шоста команда чемпіонату. Наразі на цій сходинці розташовується Айнтрахт.