Хоффенхайм розгромив Ганновер, Штутгарт поступився РБ Лейпцигу: 22-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 22-го туру чемпіонату Німеччини Хоффенхайм переміг Ганновер, Штутгарт програв РБ Лейпцигу, а Вольфсбург впевнено переграв Майнц.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 22-й тур

Хоффенхайм – Ганновер – 3:0

Голи: Жоелінтон, 4, Бельфоділ, 14, Демірбай, 80

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:3

Голи: Цубер, 15 (пен) – Поульсен, 6, 74, Забітцер, 68

Вольфсбург – Майнц – 3:0

Голи: Арнольд, 4, Вегорст, 69 (пен), Кнохе, 76

Герта – Вердер – початок о 19:30

Хоффенхайм дуже швидко вирішив питання щодо переможця поєдинку з Ганновером. Вже на 4-й хвилині жахлива помилка захисників гостей призвела до перехоплення м'яча Жоелінтоном та його виходу віч-на-віч з голкіпером – 1:0. На 14-й господарі заробили штрафний, подачу з якого головою замкнув Ісхак Бельфоділ – 2:0. У другому таймі гра дещо вирівнялася, але на 80-й хвилині Керем Демірбай потужним ударом з лінії штрафного у правий нижній кут довів справу до розгрому, встановивши остаточний рахунок.

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Штутгарт у рідних стінах приймав РБ Лейпциг, рано пропустивши. На 6-й хвилині після прострілу з лівого краю м'яч відскочив до Поульсена, який з кількох метрів розстріляв ворота Цілера – 1:0. Втім, за 9 хвилин Орбан зіграв рукою у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Цубер його реалізував – 1:1. Аж до середини другого тайму господарям вдавалося тримати рівний рахунок, але клас Лейпцига довся взнаки: на 68-й Забітцер прямим пострілом зі штрафного вивів гостей уперед, а на 74-й Юссуф Поульсен завершив свій прохід щільним ударом з мінімальної дистанції – 1:3. Маріо Гомес міг відквитати один м'яч на 84-й, але його гол скасували через офсайд. Більше голів у зустрічі забито не було.

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У паралельній зустрічі Вольфсбург без особливих проблем впорався з Майнцом. Вже на 4-й хвилині Арнольд класним ударом з лінії штрафного в правий нижній кут відкрив рахунок, а у другому таймі Вегорст з пенальті його подвоїв. На 76-й хвилині Робін Кнохе замкнув передачу Яннік Герхарда, оформивши розгром гостей – 3:0.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 41 очко та залишився на четвертій позиції, Вольфсбург з 35 пунктами піднявся на п'яте місце, а Хоффенхайм з 33 пунктами йде сьомим. Майнц з 27 заліковими балами знаходиться на одинадцятому місці, а Штутгарт і Ганновер продовжують перебувати у зоні вильоту.