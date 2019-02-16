Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію в ПАОКу екс-динамівця, який заробляє найбільше

Євген Хачеріді не грає за свій ПАОК і навіть не потрапляє в заявку на матчі. Що відбувається, дізнавався "Футбол 24" з грецьких ЗМІ.

Журналіст Савас Дзіомпаноглу пояснює, чому лідер чемпіонату Греції не знаходить Хачеріді нову команду, відтак 31-річний уже влітку має всі шанси стати вільним агентом. Український центрбек підписав з ПАОКом контракт за схемою 1+2. На сьогодні існує мізерна імовірність, що сторони скористаються опцією продовжити його на ще пару сезонів. Для цього екс-динамівець повинен провести на полі хоча б 70% ігрового часу, а в поточному сезоні він відіграв лише 11 матчів у всіх турнірах (не більше 3-х в кожному), або трохи більше як 700 хвилин. А це становить приблизно 25% від 48-и зіграних його клубом ігор.

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Ситуація для гравця, який втратив місце у збірній України, на жаль, не нова. У Києві він не грав з березня 2018-го року. Фактично захисника відсторонили від головної команди, і зараз щось схоже відбувається вже у Греції, тільки на ще більш ранній стадії сезону. Причини називають різні. Проблеми ігрового та емоційного характеру – мовляв, ледь не в кожній грі були серйозні помилки. Охолодження стосунків з власником клубу, росіянином Саввіді, що трапились після того, як Євген показав фанатам московського Спартака щитки з українським прапором.

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А ще якоюсь мірою це може бути реакція на те, що Хачеріді різко відмовився приймати грецьке громадянство, позаяк не відчуває в собі нічого грецького. Євген відверто заявив, що не бачить сенсу позбуватись українського паспорту. Тим паче, якщо і надалі не гратиме, а взимку може покинути ПАОК. У Греції є свій ліміт на іноземців, через який моментами він не потрапляв у склад. Вилучення за фол останньої надії в єврокубках стало останньою краплею. Журналіст відзначає, що 22-го лютого зачиняється трансферне вікно в Росії, а 1-го березня – в Україні. Можливостей продати захисника, який не грає, але багато заробляє, залишається все менше. Хачеріді все ще не знайшов собі місце продовження кар'єри і навіть про варіанти вже нічого не чути.

Правда полягає в тому, що і ПАОК, і представник інтересів досвідченого оборонця продовжують шукати його новий клуб, утім Євген не втомлюється наполягати на збереження своєї високої зарплатні, яку він отримує у Салоніках. Вимоги на рівні нинішніх 1,5 мільйона євро за сезон відлякують не одного претендента. Були розмови про Туреччину, Казахстан, Карабах і бельгійський Стандард, але ні до чого це не привело.

Водночас головний тренер клубу, який очолює таблицю Суперліги, Разван Луческу, схоже, більше не розраховує на Хачеріді – гравець не тренується разом з командою. Востаннє українець зіграв 6 хвилин ще наприкінці листопада 2018-го в матчі Ліги Європи проти Челсі. Хачеріді вилучили на старті зустрічі, і цей момент став фатальним. Тож, якщо не вийде покинути ПАОК зараз, Євген другий рік пропустить весняну частину сезону. З одного боку збереже немаленькі гроші на повний ігровий рік, а з іншого – знову змушений буде виходити на трансферний ринок вільним агентом, у якого ще більші проблеми з практикою і формою.

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Відзначимо, що влітку 2019-го завершується контракт іншого українця Євгена Шахова, як і ще 5-х гравців. Питання продовження співпраці з екс-півзахисником Дніпра ще не вирішено, але є позитивний сигнал – він усе частіше виходить на поле останнім часом. Грецький Sport24 відзначав, що гравець збірної України зробив різницю у матчі проти Олімпіакоса. Разом з партнерами Шахов панував у центрі поля над одним із головних конкурентів у боротьбі за чемпіонство. Перспективи 28-річного Євгена видаються значно цікавішими, ніж його старшого тезки.

Додамо, що грецькі ЗМІ вирахували, в кого найбільша зарплата в ПАОКу. Хачеріді, якого разом із Вернблумом називають головним трансферним проколом, може похвалитись найвищою зарплатнею. Ті ж 1,5 млн євро заробляє тільки Маурісіу. Шахов же отримує 500 тисяч євро за сезон, і це десятий оклад у команді.

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