Главные новости футбола 30 марта: Манчестер Сити и Боруссия Д вернули лидерство своих чемпионатов, Зозуля снова забил

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 марта.

Матчи евровикенда

Состоялись очередные встречи в топовых чемпионатах. В Англии завершились 7 поединков, в одном из которых Манчестер Сити с Александром Зинченко без особых усилий победил Фулхэм и вернул себе первую строчку в дивизионе. Манчестер Юнайтед одолел Уотфорд, красивым голом отметился Рашфорд, который установил личный рекорд по результативности.

В Бундеслиге тоже произошла смена лидеров турнирной таблицы. Боруссия Д победила Вольфсбург и забрала лидерство чемпионата в Баварии, которая неожиданно не смогла переиграть Фрайбург. Форвард "шмелей" Пако Алькасер установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в компенсированное время. Кроме этих двух поединков болельщики могли наблюдать еще 4 матча.

В Италии Ювентус без Роналду минимально победил Эмполи. Милан, который может возглавить Антонио Конте, уступил Сампдории из-за ужасной ошибки голкипера.

Барселона благодаря голам Месси справилась с Эспаньолом. Аргентинец не забыл установить очередной рекорд. Кроме феерии форварда "блаугранас" зрители могли наблюдать еще за тремя матчами Примеры.

Украинцы за рубежом

Нападающий Альбасете Роман Зозуля в который раз отличился голом в Сегунде. Точный удар украинского форварда не помог его команде одержать 3 очка в перестрелке против Тенерифе.

Руслан Малиновский помог Генку справиться с Андерлехтом в центральном матче чемпионата Бельгии. Василий Кравец и Андрей Лунин остались на скамейке запасных Леганеса в победном поединке чемпионата Испании против Хетафе.

Ференцварош Сергея Реброва победил в чемпионате Венгрии с Кишварду, во время матча на поле находились сразу 6 украинцев. В другом поединке венгерского чемпионата Халадаш разгромил Пушкаш Академию. Сразу 2 украинца Юрий Габовда и Олег Голодюк записали ассисты на свой счет.

Другие новости

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба может летом усилить Реал, агент француза уже ведет переговоры с мадридцами. В свою очередь защитник "сливочных" Марсело решил не покидать Реал после возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана. Сам французский наставник прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в королевский клуб.

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц намекнул, что летом может перейти в Баварию.

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