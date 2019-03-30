Манчестер Сити с Зинченко легко переиграл Фулхэм и вернулся на вершину АПЛ

Манчестер Сити не имел проблем с Фулхэмом в 32-м туре английской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити подходил к поединку на втором месте в АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка при игре в запасе. "Горожане" выиграли 6 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречались с аутсайдером первенства Фулхэмом. Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 9-и матчей во всех турнирах, сохранил место в старте команды Гвардиолы после международной паузы.

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Фаворит с первых минут завладел инициативой. Создавалось невероятное давление на ворота хозяев, мяч почти не переходил на половину поля Сити. Фулхэм пытался разыгрывать от вратаря, выходить из обороны низом через короткий пас. Манчестер Сити просто уничтожил замысел соперника, накрывая его высоким прессингом сразу возле штрафной площадки.

"Коттеджеры" регулярно ошибались. Уже на 4-й минуте Серхио Агуэро после подарка обыгрался с Бернарду Силвой и нанес удар – заблокировали. А через несколько мгновений подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед. Кевин де Брюйне прочитал пас защитника, перехватил мяч и отбросил на Куна. Тот нашел Бернарду Силву, а португалец, сместившись с фланга, точно пробил в дальнюю "шестерку".

Манчестер Сити продолжал давить – владение мячом доходило до 81% на 19%. Фулхэм панически старался отбиваться, "привозя" момент за моментом на свои ворота в попытках преодолеть прессинг. На 27-й минуте хозяева любезно отдали мяч Бернарду, после чего сфера оказалась в ногах Агуэро – результативный удар с острого угла и 2:0.

Во второй половине тайма "горожане" ослабили давление, но шансы все равно возникали. Дважды остро бил Илкай Гюндоган, регулярно выходил на ударную позицию Кевин де Брюйне, активность проявлял Рахим Стерлинг. За первую 45-минутку Сити нанес 18 ударов по воротам Серхио Рико, 6 из них полетели в створ.

Фулхэм чудом пропустил до перерыва только дважды. Ребята Скотта Паркера ответили лишь двумя выпадами левым флангом: прострел Райана Сессеньона взял Эдерсон, а удар Джо Брайана оказался неточным.

Второй тайм начался значительно спокойнее. Манчестер Сити атаковал без особого азарта, полумоменты возникали после активных действий Кевина де Брюйне. Первый острый эпизод случился аж на 61-й минуте, когда Серхио Рико парировал удар Рахима Стерлинга, а Бернарду не успел на добивание.

До финального свистка "горожане" действовали в энергосберегающем режиме – остроты почти не было ни на одном конце поля. Вспоминается разве что рейд Кайла Уокера, который завершился ударом в крестовину. Фулхэм – не соперник для Манчестер Сити. Пеп Гвардиола полностью держал игру под своим контролем, гости руководили темпом встречи и делали на поле практически все, что хотелось.

Манчестер Сити спокойно победил, набрал 77 очков и вернулся на вершину АПЛ – Ливерпуль позади, имея на один балл меньше. Фулхэм с 17 пунктами остается на предпоследней строчке. Вряд ли что-то уже спасет "коттеджеров" от вылета из элиты.

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