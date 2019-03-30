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Фрайбург – Бавария – 1:1 – видео голов и обзор матча

30 марта 22:36 27 Читати українською
Фрайбург – Бавария – 1:1 – видео голов и обзор матча
Роберт Левандовски / ФК Бавария

Бавария в матче 27 тура Бундеслиги на выезде сыграла вничью с Фрайбургом и потеряла 1 строчку в таблице. Смотрите видео голов и обзор матча.

Германия. Бундеслига, 27 тур

Фрайбург – Бавария – 1:1

Голы: Хелер, 3 – Левандовски, 22

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Фрайбург в рамках 27 тура Бундеслиги дома принимал Баварию. Мюнхенцам необходимо было побеждать для сохранения двоевластия в турнирной таблице, но уже на 3-й минуте Хелер открыл счет во встрече. Еще в первом тайме "красные" отыгрались усилиями Роберта Левандовски, но на большее подопечных Нико Ковача не хватило.

Бавария с 61-м очком отстала от Боруссии Д перед очной встречей в Мюнхене, Фрайбург на 12 позиции, набрав 32 пункта.

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