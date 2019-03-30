toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Месси установил рекорд в каталонском дерби и вышел на второе место по количеству матчей за Барселону

18:53 126 Читати українською
Месси установил рекорд в каталонском дерби и вышел на второе место по количеству матчей за Барселону
Лионель Месси / фото из соцсетей

Поединок 29-го тура Примеры против Эспаньола стал знаковым для нападающего Барселоны Лионеля Месси.

71’ Лионель Месси
89’ Лионель Месси
 

Отчетный поединок стал для аргентинца 675-м в футболке каталонского клуба. По этому показателю Месси опередил Андреса Иньесту, в активе которого 674 матча. Лидером остается Хави, который провел за Барселону 767 игр.

Барселона – Эспаньол: прямая трансляция матча

Кроме того, Лионель сыграл в своем 33-м каталонском дерби – это больше, чем у любого другого игрока за всю историю противостояния.

В нынешнем сезоне Месси провел за Барселону 27 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 голов и отдал 13 результативных передач.

"Сын спрашивает, почему меня разносят в Аргентине". Месси – о критике в сборной, неудаче на ЧМ-2018 и Роналду в Ювентусе

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Испания Барселона - Эспаньол Андрес Иньеста Андрес Иньеста Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Сампдория
21:30
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук