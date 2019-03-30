Месси установил рекорд в каталонском дерби и вышел на второе место по количеству матчей за Барселону

Поединок 29-го тура Примеры против Эспаньола стал знаковым для нападающего Барселоны Лионеля Месси.

Отчетный поединок стал для аргентинца 675-м в футболке каталонского клуба. По этому показателю Месси опередил Андреса Иньесту, в активе которого 674 матча. Лидером остается Хави, который провел за Барселону 767 игр.

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Кроме того, Лионель сыграл в своем 33-м каталонском дерби – это больше, чем у любого другого игрока за всю историю противостояния.

В нынешнем сезоне Месси провел за Барселону 27 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 голов и отдал 13 результативных передач.

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