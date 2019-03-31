Головні новини футболу 30 березня: Манчестер Сіті та Борусія Д повернули лідерство своїх чемпіонатів, Зозуля знову забив

Роман Зозуля знову забив за Альбасете / Фото Ла Ліга

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 березня.

Матчі євровікенду

Відбулись чергові зустрічі у топових чемпіонатах. В Англії завершились 7 поєдинків, в одному з яких Манчестер Сіті із Олександром Зінченком без особливих зусиль переміг Фулхем та повернув собі першу сходинку в дивізіоні. Манчестер Юнайтед здолав Уотфорд, красивим голом відзначився Рашфорд, який встановив особистий рекорд за результативністю.

В Бундеслізі теж відбулась зміна лідерів турнірної таблиці. Борусія Д перемогла Вольфсбург і забрала лідерство чемпіонату в Баварії, яка несподівано не змогла переграти Фрайбург. Форвард "джмелів" Пако Алькасер встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів у компенсований час. Окрім цих двох поєдинків вболівальники могли спостерігати ще 4 матчі.

В Італії Ювентус без Роналду мінімально переміг Емполі. Мілан, який може очолити Антоніо Конте, поступився Сампдорії через жахливу помилку голкіпера.

Барселона завдяки голам Мессі впоралась з Еспаньйолом. Аргентинець не забув встановити черговий рекорд. Окрім феєрії форварда "блаугранас" глядачі могли спостерігати ще за трьома матчами Прімери.

Українці за кордоном

Нападник Альбасете Роман Зозуля вкотре відзначився голом у Сегунді. Влучний удар українського форварда не допоміг його команді здобути 3 очки в перестрілці проти Тенеріфе.

Руслан Маліновський допоміг Генку впоратись із Андерлехтом у центральному матчі чемпіонату Бельгії. Василь Кравець та Андрій Лунін залишились на лаві запасних Леганеса у переможному поєдинку чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

Ференцварош Сергія Реброва переміг в чемпіонаті Угорщини Кішварду, під час матчу на полі перебували одразу 6 українців. В іншому поєдинку угорського чемпіонату Халадаш розгромив Пушкаш Академію. Одразу 2 українці Юрій Габовда та Олег Голодюк записали асисти на свій рахунок.

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