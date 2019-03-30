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Рашфорд установил новое личное достижение в АПЛ

18:15 33 Читати українською
Рашфорд установил новое личное достижение в АПЛ
Поль Погба / соцсети

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд побил личный рекорд результативности в АПЛ.

Маркус Рашфорд отличился в матче 32 тура АПЛ против Уотфорда. Этот гол стал 11-м для нападающего в сезоне 2018/19 в чемпионате.

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Англичанин впервые в карьере забил более 10 голов во внутреннем первенстве в течение одного сезона. Напомним, манкунианцы стремятся продлить контракт с игроком.

Сам Рашфорд стремится остаться в клубе после полноценного назначения Уле Гуннара Сульшера на должность главного тренера.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорды Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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