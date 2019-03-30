Габовда и Голодюк отличились ассистами за Халадаш в матче против Пушкаш Академии

Украинские легионеры Юрий Габовда и Олег Голодюк отличились ассистами в матче 26 тура чемпионата Венгрии с Пушкаш Академией.
Чемпионат Венгрии, 26 тур
Халадаш – Академия Пушкаша – 3:0
Голы: Рабушиц, 30 Педру, 40+1, 58
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Халадаш с украинскими футболистами Юрием Габовдой и Олегом Голодюком дома принимал Пушкаш Академию. Именно первый ассистировал на Педру в эпизоде со вторым забитым мячом.
Экс-карпатовец Олег Голодюк также результативной передачей помог том же Педру оформить дубль и поставить точку во встрече.
Халадаш после 26 туров находится на последней 12 строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Асисст Габовды:
Асисст Голодюка:
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