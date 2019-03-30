Габовда и Голодюк отличились ассистами за Халадаш в матче против Пушкаш Академии

Украинские легионеры Юрий Габовда и Олег Голодюк отличились ассистами в матче 26 тура чемпионата Венгрии с Пушкаш Академией.

Чемпионат Венгрии, 26 тур

Халадаш – Академия Пушкаша – 3:0

Голы: Рабушиц, 30 Педру, 40+1, 58

Ференцварош Реброва одолел Кишварду, Халадаш с двумя украинцами разгромил Академию Пушкаша

Халадаш с украинскими футболистами Юрием Габовдой и Олегом Голодюком дома принимал Пушкаш Академию. Именно первый ассистировал на Педру в эпизоде со вторым забитым мячом.

Экс-карпатовец Олег Голодюк также результативной передачей помог том же Педру оформить дубль и поставить точку во встрече.

Халадаш после 26 туров находится на последней 12 строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Асисст Габовды:

Асисст Голодюка:

"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим