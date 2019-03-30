В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Уотфорд. Смотрите видео голов поединка Манчестер Юнайтед – Уотфорд на сайте "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд. Рашфорд в первом тайме вывел "красных дьяволов" вперед, а после перерыва Марсьяль удвоил преимущество Юнайтед. Уотфорд смог отыграть один гол, однако хозяева удержали победу.

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчи субботы

После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 61 очко и поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, Уотфорд остался 9, имея в своем активе 43 пункта.