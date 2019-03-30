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Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – видео голов и обзор матча

20:29 21 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 – видео голов и обзор матча

В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Уотфорд. Смотрите видео голов поединка Манчестер Юнайтед – Уотфорд на сайте "Футбол 24".

28’ Маркус Рашфорд
73’ Антони Марсьяль
 
Абдулай Дукуре 90’

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд. Рашфорд в первом тайме вывел "красных дьяволов" вперед, а после перерыва Марсьяль удвоил преимущество Юнайтед. Уотфорд смог отыграть один гол, однако хозяева удержали победу.

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчи субботы

После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 61 очко и поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, Уотфорд остался 9, имея в своем активе 43 пункта.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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