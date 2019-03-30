Боруссия Д вырвала победу над Вольфсбургом, Бавария не смогла обыграть Фрайбург: Бундеслига, матчи субботы

Состоялись очередные матчи 27-го тура чемпионата Германии.

Бундеслига, 27 тур

Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0

Голы: Алькасер, 90+1, 90+4

Вердер – Майнц – 3:1

Голы: Рашица, 3, Крузе, 36, 63 – Куайсон, 52

Нюрнберг – Аугсбург – 3:0

Голы: Ишак, 52, Перейра, 88, Ловен, 90+1

Фортуна – Боруссия М – 3:0

Голы: Хеннингс, 3, 16, Штогер, 12

Фрайбург – Бавария – 1:1

Голы: Хёлер, 3 – Левандовски, 22

РБ Лейпциг – Герта – (LIVE 19:30)

Дортмундская Боруссия без Марко Ройса, который ожидает пополнения в семье, на последних минутах вырвала победу над Вольфсбургом. Пако Алькасер в компенсированное время оформил дубль.

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Бавария не смогла одолеть Фрайбург и позволила "шмелям" единолично возглавить турнирную таблицу. "Ротэн" пропустили уже на 3-й минуте, но в середине первого тайма Левандовски после подачи с углового восстановил равновесие и, как выяснилось позже, установил окончательный счет. После этих матчей, Боруссия Д набрала 63 очка и стала первой, Бавария отстает от лидера на 2 пункта.

Боруссия Менхенгладбах на выезде неожиданно уступила Фортуне. "Жеребцы" пропустили трижды за первые 16 минут поединка, а отквитать смогли лишь один гол. Завтра Айнтрахт будет иметь возможность потеснить их из зоны Лиги чемпионов.

Вердер продолжил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 9 матчей. Интересно, что "музыканты" в 2019 году не проигрывали вообще. Майнц пропустил дважды еще в первом тайме, а после перерыва команды забили еще по голу. Для гостей это поражение стало 4-м подряд в чемпионате.

Нюрнберг благодаря голам Ишака, Ловена и Перейры разгромил Аугсбург и покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Заметим, что "легенды" победили в чемпионате впервые с сентября прошлого года.