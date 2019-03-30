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Марсело решил остаться в Реале из-за возвращения Зидана

11:10 26 Читати українською
Марсело решил остаться в Реале из-за возвращения Зидана
Марсело / AP

Защитник Реала Марсело не собирается покидать королевский клуб.

Напомним, 30-летний защитник потерял место в стартовом составе "сливочных", когда команду возглавлял Сантьяго Солари, и хотел покинуть клуб, перейдя в Ювентус, куда его звал Криштиану Роналду.

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Марсело изменил свое решение из-за возвращения Зинедина Зидана и готов остаться в Реале до конца контракта, который истекает в 2022 году.

Французский специалист поговорил с фланговым защитником и заверил, что рассчитывает на него, как на игрока основного состава "сливочных", сообщает AS.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Марсело Марсело
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