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Интер и Милан поборются за Конте, – СМИ

12:01 17 Читати українською
Интер и Милан поборются за Конте, – СМИ
Антонио Конте / Reuters

Итальянские гранды – Интер и Милан – могут пригласить бывшего тренера лондонского Челси Антонио Конте на пост главного тренера.

Оба клуба не против вернуть специалиста на родину, уверяет Football Italia.

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В частности, в Интер Конте может пригласить генеральный директор Беппе Маротта, который имеет опыт успешного сотрудничества с тренером в туринском Ювентусе. В то же время "россонери" могут позвать 49-летнего коуча, если Дженнаро Гаттузо не удастся вывести Милан в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Отметим, что Антонио Конте пребывает без работы с лета прошлого года. Ранее он тренировал Челси, сборную Италии, Ювентус, Сиену, Аталанту, Бари и Ареццо.

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Теги
Интер Интер Милан Милан Италия Антонио Конте Антонио Конте
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