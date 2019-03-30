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Алькасер установил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов в компенсированное время

19:08 99 Читати українською
Алькасер установил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов в компенсированное время
Пако Алькасер / Фото Diario AS

Нападающий Пако Алькасер помог Боруссии Д обыграть Вольфсбург в матче 27-го тура чемпионата Германии.

90’ Пако А.
94’ Пако А.
 

Дортмундская Боруссия дома на последних минутах вырвала победу над Вольфсбургом. Обдва гола в этом матче забил Пако Алькасер.

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Интересно, что испанец оформил дубль уже в компенсированное арбитром время. Всего в нынешнем сезоне на его счету 5 голов, забитых после 90-й минуты.

Алькасер стал рекордсменом по этому показателю. Ранее ни один игрок в истории Бундеслиги не забивал больше голов в компенсированное время в течение одного сезона.

В нынешнем первенстве Пако провел за Боруссию 21 матч в чемпионате Германии, в которых стал автором 14-и забитых мячей.

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Пако Алькасер Пако Алькасер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Вольфсбург
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