Зидан – о Мбаппе: Я переходил в Реал за 70 млн евро, это было безумие

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал возможное подписание нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Мы не можем сказать, сколько стоит Мбаппе. Это определяют клубы.

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Когда я переходил в Реал, мой трансфер обошелся в 70 миллионов евро. И это было что-то безумное, но посмотрите, куда мы движемся теперь.

Нам известно, что он за футболист. Но Килиан не игрок моей команды. Я не стану его обсуждать, это было бы неуважительно по отношению к моим игрокам и к клубам", – цитирует Зидана Marca.

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