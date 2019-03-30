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Пилот самолета Салы страдал от дальтонизма – он не имел права летать ночью

13:45 17 Читати українською
Пилот самолета Салы страдал от дальтонизма – он не имел права летать ночью

Пилот Дэйв Ибботсон не отличал цвета и не мог летать ночью.

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла над Ла-Маншем 21 января. Дэйв Ибботсон, который управлял самолетом во время полета, не имел разрешения на перелеты в ночное время. Вероятно, он страдал дальтонизмом, сообщает BBC.

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Напомним, 21 января самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность.

Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

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Теги
Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала Мир
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