Пилот самолета Салы страдал от дальтонизма – он не имел права летать ночью

Пилот Дэйв Ибботсон не отличал цвета и не мог летать ночью.

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла над Ла-Маншем 21 января. Дэйв Ибботсон, который управлял самолетом во время полета, не имел разрешения на перелеты в ночное время. Вероятно, он страдал дальтонизмом, сообщает BBC.

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Напомним, 21 января самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность.

Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

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