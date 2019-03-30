toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Хавєрц натякнув на перехід у Баварію

10:32 111 Читать на русском
Хавєрц натякнув на перехід у Баварію
Кай Хавєрц / dpa

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хавєрц прокоментував можливість свого переходу до мюнхенської Баварії у 2020 році.

"Я маю контракт із Байєром і хочу зробити все від мене залежне, щоб команда вийшла до Ліги чемпіонів.

Хоффенхайм – Байєр – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Щодо майбутнього не хвилююсь. Я зосереджений на своїй команді, на теперішньому. Після завершення сезону буду розбиратися з контрактом. Влітку ви дізнаєтеся більше", – наводить слова Хавєрца Sport Bild.

До слова, нещодавно з'явилася інформація, що хавбек може опинитися в Баварії через рік. Орієнтовна сума трансферу – 75 млн євро, хоча "фармацевти" прагнуть виручити за 19-річного німця не менше 100 млн.

У сезоні 2018/19 Кай Хавєрц провів 27 матчів у Бундеслізі, в яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Теги
Трансфери Кай Хавєрц Кай Хавєрц Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Баварія Баварія Байєр Байєр Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук