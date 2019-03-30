Хавєрц натякнув на перехід у Баварію

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хавєрц прокоментував можливість свого переходу до мюнхенської Баварії у 2020 році.

"Я маю контракт із Байєром і хочу зробити все від мене залежне, щоб команда вийшла до Ліги чемпіонів.

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Щодо майбутнього не хвилююсь. Я зосереджений на своїй команді, на теперішньому. Після завершення сезону буду розбиратися з контрактом. Влітку ви дізнаєтеся більше", – наводить слова Хавєрца Sport Bild.

До слова, нещодавно з'явилася інформація, що хавбек може опинитися в Баварії через рік. Орієнтовна сума трансферу – 75 млн євро, хоча "фармацевти" прагнуть виручити за 19-річного німця не менше 100 млн.

У сезоні 2018/19 Кай Хавєрц провів 27 матчів у Бундеслізі, в яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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