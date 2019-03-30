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Ференцварош Реброва одолел Кишварду, Халадаш с двумя украинцами разгромил Академию Пушкаша

20:01 37 Читати українською
Ференцварош Реброва одолел Кишварду, Халадаш с двумя украинцами разгромил Академию Пушкаша
Кишварда – Ференцварош – 0:1

Состоялись очередные матчи 26-го тура чемпионата Венгрии. Команды украинцев одержали победы.

Венгрия, 26 тур

Кишварда – Ференцварош – 0:1

Гол: Сигневич, 47

Удаление: Лукьянчук, 60

Халадаш – Академия Пушкаша – 3:0

Голы: Рабушиц, 30 Педру, 40+1, 58

В поединке между Кишвардой и Ференцварошем на поле появилось сразу 6 украинцев. Иван Петряк, Игорь Харатин, Павел Лукьянчук, Антон Кравченко и Роман Карасюк попали в стартовые составы, а Богдан Мельник вышел на замену в середине второго тайма.

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Команда Сергея Реброва одержала минимальную победу благодаря голу Сигневича сразу после перерыва. Павел Лукьянчук на 60-й минуте оставил хозяев в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

После этого матча Ференцварош остался лидером, набрав 58 очков, а Кишварда предпоследней, имея всего 25 рунктив.

Аутсайдер первенства Халадаш на своем поле разгромил Академию Пушкаша, забив в ворота соперника три "сухих" мяча. За хозяев весь матч отыграл Юрий Габовда, а Олег Голодюк провел на поле 80 минут.

Заметим, что Халадаш одержал 3 победы за 4 последних матча, но до сих пор находится на последней строчке, набрав 19 очков.

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