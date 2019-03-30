Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Уотфорд, Саутгемптон одержал важную победу в борьбе за выживание, Бернли обыграл Вулверхэмптон.

Чемпионат Англии 2018/19, 32 тур

Бернли – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Коуди, 2, (аг), МакНилл, 77

Брайтон – Саутгемптон – 0:1

Гол: Хьойберг, 53

Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 2:0

Голы: Миливоевич, 77, (пен), ван Анхольт, 88

Лестер – Борнмут – 2:0

Голы: Морган, 11, Варди, 82

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1

Голы: Рашфорд, 28, Марсьяль, 73 – Дукуре, 90

Бернли уверенно переиграл Вулверхэмптон. Уже на 2-й минуте Коуди срезал мяч в собственные ворота, а во втором тайме МакНилл поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Бернли набрал 33 очка и оторвался от зоны вылета, Вулверхэмптон с 44 пунктами остался на 7 позиции.

Саутгемптон минимально переиграл Брайтон и улучшил свои шансы на выживание в АПЛ. Брайтон больше владел мячом, однако Саутгемптон был лучшим в реализации моментов и вырвал победу благодаря голу Хьойберга.

Благодаря этой победе Саутгемптон набрал 33 очка и догнал Брайтон, оторвавшись от зоны вылета.

Хаддерсфилд уступил Кристал Пэлас и стал первой командой, которая официально вылетела из АПЛ. Команды играли на равных большую часть игры, однако концовка матча осталась за Кристал Пэлас, Миливоевич с пенальти и ван Анхольт принесли победу орлам.

После этой победы Кристал Пэлас набрал 36 пунктов и поднялся на 13 место, Хаддерсфилд с 14 очками официально вылетел из АПЛ.

Лестер без проблем обыграл Борнмут. Морган вывел "лисиц" вперед на 11-й минуте с передачи Чилвелла, а Варди в конце матча удвоил преимущество Лестера.

Благодаря этой победе Лестер набрал 44 очка и поднялся на 8 позицию, Борнмут из 38 пунктов остался на 12 месте.

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд. Рашфорд в первом тайме вывел "красных дьяволов" вперед, а после перерыва Марсьяль удвоил преимущество Юнайтед. Уотфорд смог отыграть один гол, однако Манчестер Юнайтед удержал победу.