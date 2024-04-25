Украина

В Динамо продают украинца на проблемную позицию – киевлянам предлагают сумасшедшую скидку за игрока, которого сватали в Европу. Шахтер давал более миллиона за капитана Украины U-17, но тщетно – юношу, которого забраковал МЮ, продвигают в две топ-лиги.

Два игрока Руха заинтересовали клуб Серии А. Шахтер готов отпустить провального легионера, но с принципиальным условием. Украина может потерять перспективного вингера.

Минай провел внутреннее расследование относительно попыток подкупа игроков перед матчем с Динамо. Впоследствии УАФ провела служебное расследование по поводу скандальной ситуации.

Наши в Англии

Эвертон побил Ливерпуль в дерби, украв шансы Клоппа на титул, а Виталий Миколенко сорвал овации после страшной травмы. Борнмут в меньшинстве удержал победу над Вулверхэмптоном – Илья Забарный привез гол, но репутацию украинца спас VAR. Михаил Мудрик поразил английские СМИ только в одном, а Александр Зинченко закатил шоу и создал магию.

Наши в Испании

Реал склоняет Андрея Лунина к унизительной роли и установил заоблачный ценник. Виктор Цыганков появился на тренировке Жироны, а Роман Яремчук вернулся к тренировкам с Валенсией. Артем Довбик может заменить 130-миллионного бомбардира.