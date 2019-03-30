Альбасете – Тенерифе: Зозуля забил классный гол в сверхважном матче

Альбасете принимает Тенерифе в 32-м туре Сегунды. Роман Зозуля помогает одному из лидеров второго испанского дивизиона в матче против середняка, который не проигрывал 5 туров. Победа позволит команде украинца подняться на 2-е место, дающее право выйти в Примеру.

Испания. Сегунда 2018/19, 32-й тур

Альбасете – Тенерифе – 1:1 (2-й тайм)

Голы: Зозуля, 28 – Сусо, 7

Тенерифе забил с первого же момента в матче. Это 34-летний капитан гостей Сусо наказал команду Зозули за ошибки в центре поля и защите. В стартовые минуты Альбасете не очень хорошо выглядел, но мог сравнять счет на 15-й. Два подряд удары, с которыми голкипер Тенерифе не мог справиться – сначала в защитника, а затем мимо ворот. Из приятного отметим флаг Украины на трибунах Карлос Бельмонте.

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Зозулю второй раз за 20 минут сильно ударили по ногам. Со штрафного, который он заработал Техеро со всей силы пробил в голову соперника – это был нокаут. А затем украинский форвард использовал первую же нацеленную подачу на себя. Классный удар головой – Зозуля перебрасывает вратаря и вводит трибуны в экстаз на 28-й минуте. Первый гол Романа за 8 туров – со 2-го февраля. В первые 45 минут он третий лучший игрок матча по оценкам Sofascore (7,3). Зозуля также на 4-м месте по количеству километров (набегал 5,5) и на 3-м по максимальной скорости рывка (31,1 км/ч).

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