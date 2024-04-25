Азиатская Лига чемпионов, 1/2 финала (ответный матч)

Иокогама Ф. Маринос – Улсан – 3:2 (по пенальти - 5:4; первый матч - 0:1)

Голы: Уэнака, 13, 30, Андерсон, 21 – Салес, 35, Боянич, 42 (с пенальти)

На 39-й минуте удалён Камидзима (Иокогама Ф. Маринос)

Легендарному в прошлом полузащитнику Ливерпуля Харри Кьюэллу удалось вывести японскую Иокогама Ф. Маринос в финал азиатской Лиги чемпионов. Хозяева отыгрались после гостевого поражения, но сами создали себе проблемы. При счёте 3:0 по итогам первых 30 минут японская команда умудрилась не только дважды пропустить ещё к перерыву, но и остаться в меньшинстве – на 39-й минуте центральный защитник Камидзима заработал удаление.

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Тем не менее, Иокогама Ф. Маринос прошла в финал посредством серии пенальти. Игроки хозяев реализовали все пять ударов с "точки", а в составе Улсана сплоховал последний бьющий – опытный 34-летний полузащитник Мин-Ву Ким.

Таким образом, в финале азиатской ЛЧ команда Харри Кьюэлла сыграет с Аль-Айном, бывшей командой Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.