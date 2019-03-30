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Леганес без Лунина и Кравца уверенно победил Хетафе: 29-й тур Ла Лиги, матчи субботы

15:50 7 Читати українською
Леганес без Лунина и Кравца уверенно победил Хетафе: 29-й тур Ла Лиги, матчи субботы
Хетафе – Леганес – 0:2 / C.D. Leganés

В рамках 29-го тура испанской Примеры Леганес благодаря голам Михаэля Сантоса и Хуанфрана уверенно разбил Хетафе (0:2).

Чемпионат Испании 2018/2019, 29-й тур

Хетафе – Леганес – 0:2

Голы: Сантос, 50, Хуанфран, 83

Нереализованный пенальти: Каррильо, 18

Сельта – Вильярреал – начало в 19:30

Алавес – Атлетико – начало в 21:45

Хетафе в родных стенах принимал Леганес, тренер которого оставил Андрея Лунина и Василия Кравца в запасе. Украинці так и не появились на поле, но и без них у гостей всё шло неплохо – так, уже на 18-й минуте "пепинерос" заработали пенальти, однако Гвидо Каррильо с "точки" не смог переиграть голкипера. Впрочем, на старте второго тайма Леганес дожал Хетафе – это Михаэль Сантос замкнул прекрасную передачу Хонатана Силвы. Хозяева пытались отыграть этот мяч и заставили Куэльяра сделать несколько неплохих сейвов, но на 83-й минуте точный удар Хуанфрана в левый нижний угол установил окончательный счёт встречи – 0:2.

Такич образом, Хетафе остался на четвёртой позиции с 46 очками, в то время как Леганес набрал 36 зачётных баллов и поднялся на одинадцатую строчку в турнирной таблице.

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