toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Удинезе уверенно переиграл Дженоа: 29-й тур Серии А, матчи субботы

17:57 8 Читати українською
Удинезе уверенно переиграл Дженоа: 29-й тур Серии А, матчи субботы
Удинезе – Дженоа – 2:0 / Eurosport

В матче 29-го тура Удинезе дома уверенно справился с Дженоа. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 29 тур

Удинезе – Дженоа – 2:0

Голы: Окака, 4, Мандрагора, 62

Ювентус – Эмполи – начало матча в 19:00

Сампдория – Милан – начало матча в 21:30

Удинезе без особых проблем обыграл Дженоа. Уже на 4-й минуте Окака вывел фриульцев вперед в счете, а во втором тайме Мандрагора поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Удинезе набрал 28 очков и поднялся на 15 позицию, Дженоа с 33 очками осталась на 12 месте.

Теги
Удинезе Удинезе Дженоа Дженоа Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Ювентус
19:00
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук