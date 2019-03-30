Удинезе уверенно переиграл Дженоа: 29-й тур Серии А, матчи субботы

В матче 29-го тура Удинезе дома уверенно справился с Дженоа. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 29 тур

Удинезе – Дженоа – 2:0

Голы: Окака, 4, Мандрагора, 62

Ювентус – Эмполи – начало матча в 19:00

Сампдория – Милан – начало матча в 21:30

Удинезе без особых проблем обыграл Дженоа. Уже на 4-й минуте Окака вывел фриульцев вперед в счете, а во втором тайме Мандрагора поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Удинезе набрал 28 очков и поднялся на 15 позицию, Дженоа с 33 очками осталась на 12 месте.