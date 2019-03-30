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Ювентус – Эмполи – 1:0 – видео гола и обзор матча

30 марта 23:10 20 Читати українською
Ювентус – Эмполи – 1:0 – видео гола и обзор матча
Ювентус – Эмполи – 1:0 – видео гола и обзор матча

Ювентус на своем поле одолел Эмполи в 29 туре Серии А. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Эмполи на сайте "Футбол 24".

72’ Мойзе Кин
 

Победу "старой синьоре" принес Мойзе Кин, отметившийся голом всего спустя 3 минуты после выхода на поле.

Ювентус благодаря голу Кина вырвал победу над Эмполи: 29-й тур Серии А, матчи субботы

Ювентус набрал 78 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Серии А. Эмполи имеет 25 пунктов и находится у самой зоны вылета.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Италия Ювентус Ювентус Эмполи Эмполи Ювентус - Эмполи
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