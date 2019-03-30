Генк с Малиновским дома разгромил Андерлехт

Генк в 1 туре верхней шестерки дома разгромил Андерлехт. Руслан Малиновский провел на поле полный матч.

Чемпионат Бельгии. Первая шесткерка, 1 тур

Генк – Андерлехт – 3:0

Голы: Мале, 32, Ито, 55, Пейнтсил, 79

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Генк в 1 туре верхней шестерки дома принимал Андерлехт. Руслан Малиновский сыграл полный матч и имел 3 возможности, чтобы забить, тогда как Евгений Макаренко отсутствовал даже в заявке. В первом тайме защитник Мале ударом головой после передачи Саматы открыл счет во встрече.

Во втором тайме японский вингер Ито удвоил преимущество, а точку во встрече поставил Джон Пейнтсил после сольного прохода и удара между ног голкиперу гостей.

Генк набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У Андерлехта 4 строчка и 26 очков.