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Милан из-за чудовищной ошибки Доннаруммы пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года

30 марта 23:49 37 Читати українською
Милан из-за чудовищной ошибки Доннаруммы пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года
Джанлуиджи Доннарумма / фото из соцсетей

Милан на выезде уступил Сампдории в матче 29-го тура Серии А.

1’ Грегуар Дефрель
 

Дефрель вывел генуэзцев вперед уже на 33-й секунде отчетного поединка. Вину за пропущенный мяч можно полностью возложить на плечи вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

Сампдория обыграла Милан благодаря ляпу Доннаруммы: 29-й тур Серии А, матчи субботы

20-летний голкипер получил пас от Алессио Романьйолли и пытался в одно касание вернуть ему мяч, но промахнулся и позволил нападающему Сампдории, как выяснилось позже, забить победный мяч. Интересно, что Милан пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года – с тех пор как Opta собирает статистику.

Теги
Видеоновости Италия Милан Милан Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Сампдория - Милан
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