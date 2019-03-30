Милан из-за чудовищной ошибки Доннаруммы пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года

Милан на выезде уступил Сампдории в матче 29-го тура Серии А.

Дефрель вывел генуэзцев вперед уже на 33-й секунде отчетного поединка. Вину за пропущенный мяч можно полностью возложить на плечи вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

Сампдория обыграла Милан благодаря ляпу Доннаруммы: 29-й тур Серии А, матчи субботы

20-летний голкипер получил пас от Алессио Романьйолли и пытался в одно касание вернуть ему мяч, но промахнулся и позволил нападающему Сампдории, как выяснилось позже, забить победный мяч. Интересно, что Милан пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года – с тех пор как Opta собирает статистику.