Барселона наконец-то забивает Эспаньолу в каталонском дерби – Месси забивает курьезный гол

Барселона принимает Эспаньол в каталонском дерби. Счет и обзор матча 29-го тура чемпионата Испании 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Эспаньол, стартовал на "Футбол 24" в 17:15. После 28-и туров Примеры команда Вальверде на всех парах мчится к чемпионству. Барса на 10 очков опережает Атлетико и на 12 – Реал. Эспаньол же занимает 13-е место. "Попугаи" набрали 34 очка, что на 32 меньше, чем у их каталонских соседей. От зоны вылета, как и от места в ЛЕ команду Руби отделяют 9 баллов.

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На 9-й минуте Месси отвозил всю оборону Эспаньола, но снаряд с рикошетом полетел выше. Стоит отметить, что в том эпизоде ​​арбитры не заметили очевидный офсайд. Если не считать несколько взблесков индивидуального гения Лео, номинальные гости без особых проблем сдерживали атакующие потуги Барсы в стартовые 20 минут. Суарес с Ракитичем прервали скучный ход матча комбинацией, которую начал Месси. Хорват минимально не попал в дальний угол. Суарес после прострел Альбы также промахнулся. Месси со штрафного подал так, что экс-голкипер Реала Лопес в последний момент спас партнера, Виктора Санчеса, от автогола.

Эспаньол упустил возможность провести разительную контру, а в ответ защитники вынуждены были валить капитана Барсы всеми силами. Опасный штрафной, но Месси попал в голову Роки, который смело встал на пути мяча. После того, как судья сыграл на перехвате, гости организовали быструю и очень перспективную атаку, однако завершить ее ударом не удалось. Соперник подарил Лео, который уже оказался в офсайде и не планировал участвовать в эпизоде, удар без помех с нескольких метров – опять мимо. Как следствие, команда экс-форварда донецкого Шахтера Факундо Феррейры (аргентинец пропускает дерби из-за травмы), выстояла в первом тайме (0:0).

Мелендо на 54-й нанес первый точный удар в матче. Не очень сильно и трудно для тер Штегена, но сам факт – ужасные цифры Барсы за час игры! Решать проблемы перед аудиторией Камп Ноу в почти 93 тысяч Вальверде решил заменами. Центральный полузащитник Артур уступил место на поле форварду Малкому, а вместо Семеду вышел Роберто – здесь замена по позиции. Это едва не сработало уже на 63-й минуте. Коутиньо разрезал защиту пасом на Малкома, и только Диего Лопес остановил удар/прострел бразильца. По ударам в створ Барселона выровняла положение 1:1.

Коутиньо с нескольких метров дал выше, а Месси снова обошел всех, нарвавшись на фол на грани пенальти. Лионель с 18 метров пробил над стенкой – вратарь тянулся за мячом, но свой же защитник Санчес ему помешал, сбросив головой в цель. Курьезное взятие ворот.