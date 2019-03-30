Погба может перейти в Реал – Райола уже ведет переговоры

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба попал в сферу интересов мадридского Реала, боссы которого готовят на лето трансферную революцию.

Французский хавбек три года спустя вернулся на радар "сливочных" стараниями своего одиозного агента Мино Райолы, сообщает Marca.

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Погба ищет новый вызов, поэтому всерьез рассматривает переезд на Сантьяго Бернабеу в ближайшее трансферное окно. В частности, об этом посредник недавно имел разговор с одним из боссов Реала. Мадридцы хотели подписать чемпиона мира еще перед его переходом в МЮ.

В пользу вероятного трансфера и то, что наставник "галактикос" Зинедин Зидан восхищается игрой Погба, а потому заинтересован в его приобретении. Сейчас 46-летний тренер изучает свою команду и анализирует рынок, но руководство Реала считает, что лидер Манчестер Юнайтед соответствует всем критериям для выступлений за "сливочных".

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Решение покинуть Олд Траффорд, по информации издания, Погба принял еще в то время, когда "красных дьяволов" тренировал Жозе Моуринью. И хотя атмосфера в клубе улучшилась после прихода Уле Гуннара Сульшера, француз не отказался от идеи поехать из Англии.

Преградой на пути трансфера может стать действующий контракт 26-летнего полузащитника (до лета 2021-го), а также 114 млн евро, которые МЮ отдал Ювентуса за Погба три года назад. В пользу перехода – возможность для боссов Юнайтед разгрузить зарплатную ведомость, поскольку хавбек зарабатывает ориентировочно 15 млн евро в год.

В сезоне 2018/19 Поль Погба провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 9 ассистов.

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