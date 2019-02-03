Главные новости футбола 2 февраля: Барселона, Ювентус и Бавария неожиданно потеряли очки, Зозуля и Кравец забили

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 февраля.

Наши за границей

Артем Кравец забил дебютный гол в сезоне Суперлиги за Кайсериспор. Форвард остановил одного из лидеров чемпионата Турции, а его команда расписала 4-ю подряд ничью. Этим успехи украинцев в Суперлиге не ограничились. Сергей Рыбалка отметился ассистом за Сивасспор и второй раз подряд стал лучшим игроком матча.

Роман Зозуля оформил дубль за Альбасете в Сегунде и вернул команду в борьбу за выход в Примеру. Другой экс-нападающий сборной Украины Марко Девич голом помог Сабаху победить Зиру и возглавил таблицу бомбардиров в Азербайджане.

Нынешние лидеры сборной также заставили о себе говорить. Руслан Малиновский исполнил два ассиста в матче чемпионата Бельгии за Генк – это принесло команде 3 очка. Евгений Коноплянка сыграл очередной поединок в составе Шальке. Без особого успеха – команда украинца проиграла и пропустила Боруссию М на второе место Бундеслиги.

Европа

Барселона прервала свою победную серию в Примере. Каталонцы добыли ничью против Валенсии только благодаря дублю Месси. Лионель – третий футболист в истории Ла Лиги, который реализовал 50 пенальти. Однако аргентинский гений может пропустить матч с Реалом из-за травмы. Барселона дома пропустила 15 мячей за 12 игр чемпионата – худший результат клуба за 16 лет.

В Германии споткнулись два гранда. Дортмундская Боруссия расписала ничью с соперником Шахтера Айнтрахтом: прототип матчей с "горняками", каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины. Бавария уступила Байеру, потеряла победную серию и текущее второе место. Классные голы Леверкузена увеличили отрыв мюнхенцев от лидера.

Забуксовал и Ювентус. Дубль Криштиану Роналду не обеспечил туринцам победу над Пармой – феерическое спасение андердога на 3:3. Наполи тем временем разгромил Сампдорию и уменьшил отставание в Серии А. Тоттенхэм дожал Ньюкасл и вышел на второе место в АПЛ. Челси также проснулся: Игуаин и Азар забили по два гола в ворота Хаддерсфилда.

Украина

Динамо в контрольном матче разгромило софийский ЦСКА. Беньямин Вербич записал себе в актив гол и ассист, а Александр Андриевский классно пробил со штрафного – видеообзор матча.

Александрия в драматичном матче вырвала победу у Вардара. Карпаты благодаря голу Шведа обыграли сербский Напредак. Заря в контрольном матче расписала голевую ничью с польским Пястом, а также отдала в аренду в Слован нападающего Рафаэля Да Силву.