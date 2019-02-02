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Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 – видео голов и обзор матча

22:17 15 Читати українською
Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 – видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 – видео голов и обзор матча

Дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки в матче с франкфуртской Айнтрахтом в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт – Боруссия Д.

Лидер чемпионата Германии приехал в гости к сопернику Шахтера в Лиге Европы. Команды активно начали поединок и уже к перерыву смогли обменяться голами.

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Во втором тайме игра проходила на встречных курсах, но болельщики больше не увидели забитых голов. В итоге справедливая ничья 1:1.

Такой результат оставил "шмелей" лидером чемпионата, а Айнтрахт – на 5-й строчке.

Германия. Чемпионат 2018/19, 20-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1

Голы: Йович, 36 – Ройс, 22

Германия20 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд: Суббота 02 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
1 : 1
Боруссия Дортмунд
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