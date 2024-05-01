Боруссия в течение последнего десятилетия трижды выходила в четвертьфинал, только два раза не преодолев групповой этап. Таким образом, дортмундцев можно было уверенно назвать серьезным еврокубковым бойцом – но не элитным. Не таким, как в сезоне 2012/13, когда удалось дойти до финала.

И вот теперь "шмели" вернулись, создав главную сенсацию нынешнего плей-офф ЛЧ. Немцы выбили Атлетико после поражения в Мадриде, забив подопечным Чоло Симеоне аж четыре гола – и их могло забить больше! Причем Эдин Терзич разбил "матрасников", играя без двух ключевых форвардов. Круто!

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Если копнуть глубже, то проход ПСВ в 1/8 финала тоже не следует недооценивать. Нидерландцы на тот момент имели самую высокую результативность в Европе (80 голов при 13 пропущенных), однако забить Боруссии смогли только раз. Тем не менее, оборону вряд ли можно назвать сильной стороной Дортмунда – за последние 10 матчей команда только трижды сыграла на ноль.

Прям сейчас форма "шмелей" выглядит неоднозначно. С одной стороны, подопечные Эдина Терзича не смогли победить в последних двух турах Бундеслиги, расписав ничью с Байером и потерпев разгром от РБ Лейпциг в битве за топ-4. С другой, Боруссия брала верх над непобедимым чемпионом до 90+7-й минуты. Это впечатляет – особенно в сочетании с избиением Баварии в Мюнхене и триумфом над Атлетико.

Именно поэтому Луис Энрике критикует журналистов, которые называют ПСЖ фаворитом. Он считает, что они не разбираются в футболе, а каждой команде будет обидно вылетать из ЛЧ. Лоттар Маттеус же прогнозирует победу дортмундцев – в Германии вообще грезят римейком финала-2013, хотя соперники у представителей Бундеслиги крайне серьезные.

Прямо сейчас ПСЖ идет на квадрупл. Два дня назад парижане выиграли чемпионат Франции, перед этим команда вышла в финал Кубка, а Суперкубок взяли еще в январе. Учитывая форму нынешних полуфиналистов, победа в Лиге чемпионов не удивит – у всех есть проблемы в обороне, все дисбалансные, все имеют тактические недостатки и прорвались в 1/2 с ощутимой долей фарта.

Кто знает, как бы завершился ответный матч с Барселоной, если бы не раннее удаление Араухо. Неизвестно, прошли бы парижане дальше, если бы Хави не заменил Ямала – он уничтожал Мендеша в обоих поединках. С другой стороны, даже в максимально провальной домашке французы перевернули ход игры, забив каталонцам дважды (хотя голов должно было быть больше).

В ответном матче Луис Энрике продемонстрировал хорошую тактическую подготовку, однако за неделю до этого он прибегнул к очень странным экспериментам. В этом кроется и сила, и слабость Лучо. Как бы там ни было, системный футбол ПСЖ все равно слишком зависит от индивидуальностей – если у них не пойдет игра, то вытянуть матч сугубо благодаря структуре парижанам тяжело. В этом Дортмунд круче французов.

Данная особенность была особенно заметна по футболу Дембеле. Он провалился против Канселу дома, но перешел на левый край и сделал результат – а через неделю переехал Жоау, как этого и ожидали сразу. Без Барколя и Хакими этот коллектив тоже теряет конкурентоспособность, а о влиянии Мбаппе нечего и говорить. Как бы Луис Энрике не издевался над ним в Лиге 1, в рамках ЛЧ "черепашка" продолжает забивать. Матч за матчем, рекорд за рекордом.

На выходных действующий чемпион Франции едва не проиграл Гавру, пропустив три гола и спасшись на 4-й компенсированной. В начале апреля ПСЖ расписал ничью с Клермоном (1:1), а за месяц до того разделил очки с Реймсом. То есть, для подопечных Луче осечки с безнадежными андердогами не являются чем-то невероятным.

Хотя в целом статистика у них хорошая. 7 побед в 10-ти последних матчах, 15-матчевая беспроигрышная гостевая серия, 1,5 забитых голов в среднем в 10 из 11-ти последних выездов. Серьезно.

Кадровая ситуация

Новых проблем с составом у ПСЖ нет. В лазарете парижан остаются Кимпембе и Рико, а список дисквалифицированных пуст. Боруссии же не помогут Мален, Алле и Бенсебаини – точно с такими же потерями дортмундцы подошли к ответному матчу с Атлетико.

Из новинок можно отметить только подвешенное состояние Хуммельса. Матса заменили в поединке с РБ Лейпциг из-за небольшого повреждения. Пока что его готовность неизвестна.

Ориентировочные составы на матч Боруссия Д – ПСЖ

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адееми – Фюллькруг

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш – Кан Ин Ли, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Очевидно, что фаворитом противостояния остается ПСЖ, что бы там ни говорил Луче. Но коуч французов прав – в этой паре "не всьо так однозначно". Париж не настолько мощный, а Дортмунд не настолько слабый. С этим соглашаются и букмекеры, которые выставили примерно равные коэффициенты на победу.

Прогнозировать какой-то конкретный результат в данном поединке – бесполезное дело. Зато можно быть уверенным в хорошей результативности. Боруссия забивает в пяти матчах подряд, ПСЖ в шести, поэтому предложения "обе забьют" и тотал больше 2,5 имеют довольно низкие коэффициенты. Ставим именно на это.

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале ЛЧ – Лунин пропустил в ближний, Винисиус и Кроос спасли Мадрид