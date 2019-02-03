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Байер – Бавария – 3:1 – видео голов и обзор матча

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Байер – Бавария – 3:1 – видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча Байер – Бавария / Фото ФК Бавария

Бавария сенсационно уступила Байеру в матче 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Бавария.

Байер дома принимал Баварию. Гости прогнозируемо забили еще до перерыва и казалось, что три очка уже в кармане, но игроки Байера не были с этим согласны.

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Во втором тайме хозяева разгромили оборону Баварии, чем были вознаграждены тремя голами.

Таким образом, Бавария осталась второй с 42-мя очками, увеличив отставание от дортмундской Боруссии до 7 зачетных баллов. Байер поднялся на 7-ю строчку.

Чемпионат Германии 2018/2019, 20-й тур

Байер – Бавария – 3:1

Голы: Байли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87 – Горецка, 41

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Байер - Бавария: Суббота 02 февраля 2019

Байер
Матч окончен
3 : 1
Бавария
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