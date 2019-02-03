Байер – Бавария – 3:1 – видео голов и обзор матча

Бавария сенсационно уступила Байеру в матче 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Бавария.

Байер дома принимал Баварию. Гости прогнозируемо забили еще до перерыва и казалось, что три очка уже в кармане, но игроки Байера не были с этим согласны.

Байер дома победил Баварию, Хоффенхайм сыграл вничью с Фортуной: 20-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Во втором тайме хозяева разгромили оборону Баварии, чем были вознаграждены тремя голами.

Таким образом, Бавария осталась второй с 42-мя очками, увеличив отставание от дортмундской Боруссии до 7 зачетных баллов. Байер поднялся на 7-ю строчку.

Чемпионат Германии 2018/2019, 20-й тур

Байер – Бавария – 3:1

Голы: Байли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87 – Горецка, 41

Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины