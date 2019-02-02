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Наполи без труда крупно победил Сампдорию: 22-й тур Серии А, матчи субботы

21:00 43 Читати українською
Наполи без труда крупно победил Сампдорию: 22-й тур Серии А, матчи субботы

В матче 22-го тура итальянского чемпионата Эмполи и Кьево не выявили победителя, а Наполи не почувствовал сопротивления в матче против Сампдории.

Чемпионат Италии 2018/2019, 22-й тур

Эмполи – Кьево – 2:2

Голы: Капуто, 45+2, 52 – Джаккерини, 31 Стемпинський, 45+1

Наполи – Сампдория – 3:0

Голы: Милик, 25 Инсинье, 26, Верди, 89 (пен.)

Ювентус – Парма – начало в 21:30

Кьево приехал на выезд к Эмполи, в середине первого тайма оставшись без травмированного Пелисье. Его замена на Джорджевича оказалась удачной, ведь через две минуты от отдал передачу на Джаккерини, который прошел в линии штрафной и точно пробил в правый угол – 0:1. В компенсированное к тайму время веронцы удвоили своё преимущество усилиями Стемпинського, удачно сыгравшего на отскоке и расстрелявшего ворота с близкого расстояния. Впрочем, Эмполи не сдался: уже через 75 секунд Франческо Капуто замкнул прострел на дальнюю штангу ударом в пустые ворота, а через 7 минут после перерыва он вырвался один на один с голкипером и оформил дубль – 2:2. Как оказалось, это был последний гол во встрече.

Таким образом, Эмполи набрал 18 очков и остался перед зоной вылета, а Кьево с 9 пунктами продолжил пребывание на последней строчке в турнирной таблице.

Наполи на Сан-Паоло без труда переиграл Сампдорию. Подопечные Анчелотти с первых минут прибрали мяч к своим ногам, а Сампа прогнозируемо действовала на контратаках. На экваторе первого тайма Наполи удалось дважды шокировать Сампдорию в течение 2 минут. Сначала Милик результативно замкнул прострел Кальехона, а уже через минуту тот же Хосе ассистировал Инсинье, который результативно пробил по воротам Аудеро. После этого Квальярелла имел два полумомента, но не смог их реализовать. Под занавес первой 45-минутки Милик забил третий гол, который отменили из-за оффсайда.

После перерыва картина в матче не поменялася. Наполи полностью контролировал ход событий на поле. На 89-й минуте мяч попал в руку защитнику после удара Зелински. Арбитр справедливо назначил пенальти, который уверенно реализовал Верди, установив окончательный счет во встрече. Благодаря этой победе Наполи продолжает погоню на Ювентусом. Неаполитанцы занимают вторую позицию (51 очко), Сампдория идет на шестой строчке (33 очка).

Италия22 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Парма: Суббота 02 февраля 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 3
Парма
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