Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины

Айнтрахт остановил Боруссию Дортмунд в 20-м туре чемпионата Германии. Счет и обзор матча Бундеслиги 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Германия. Чемпионат 2018/19, 20-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1

Голы: Йович, 36 – Ройс, 22

Матч, как и онлайн-трансляция Айнтрахт – Боруссия Д на "Футбол 24" стартовал в 16:30 по киевскому времени. Бывшая команда Ярмоленко возглавляла Бундеслигу, набрав 48 очков. Соперник Шахтера по 1/16 Лиги Европы заработал 31 балл и на 3 пункта отставал от зоны ЛЧ. Боруссия не проигрывала Айнтрахту уже 5 матчей подряд (в 2017-2018 годах дортмундцы лишь раз позволили сопернику сыграть вничью с собой). Дортмунд побеждал Франкфурт чаще всего в чемпионате Германии среди других команд, но на выезде выиграл только 1 матч из последних 8-и. Команда Фавра проводит лучший сезон в истории, если учитывать количество набранных очков.

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Айнтрахт должен был забивать уже на 3-й минуте. Алле отдал идеальный пас на Да Косту, но немец ангольского происхождения проиграл Бурки дуэль один на один. Боруссия настолько растерянно выглядела на старте, что ее вратарь неожиданно подарил мяч Ребичу, однако удар хорвата заблокировали. Дортмунд пришел в себя и на 12-й расписал красивую комбинацию в 3 хода. Санчо нашел прострелом Алькасера, но Пако решил слишком красиво переиграть кипера ударом пяткой. Игра в касание лидеров Бундеслиги приносила немало проблем и боли Айнтрахту. Особенно страдал левый фланг, который часто прорывал юный Санчо. Впрочем англичанин также заигрывался, что помогало франкфуртцам защищаться.

Raphael Guerreiro cuts through Frankfurt like a hot knife! Reus gets his customary goal #SGEBVB pic.twitter.com/78iJuDFZPi — Waq (@WaqtinAFool) 2 лютого 2019 р.

Будущий соперник сборной Украины Геррейро уничтожил оборону хозяев финтами, после чего защитник сборной Португалии отдал Ройсу на пустые ворота. Марко пришлось только пробить между ног защитника, отчаянно пытавшегося заблокировать удар. Спустя несколько минут Айнтрахт выдал очередную комедию в защите. Ройс получил пас от соперника, однако бездарно пробил мимо ворот, выйдя на последнее препятствие перед голом. Очередная невероятная комбинация Боруссии прошла широкими мазками справа налево. Санчо отдает на Ройса, соперники уже лежат, но Марко бомбит перекладину. КАК?! Затем капитан еще и 3-м подряд неточным ударом загубил очередной момент.

Айнтрахт попытался взять свое характером. Несколько ударов из-за пределов штрафной – проблемы с прицелом. А вот подарок от парочки Диалло-Вайгль, от которых круглый пинг-понгом отскочил к сопернику, надо было реализовывать, но Ребич также проиграл дуэль один на один Бурки. В свою очередь форвард сборной Сербии Лука Йович, с которым Украину ждет встреча в отборе к Евро-2020, первый же его момент реализовал. Лучший бомбардир Бундеслиги забил свой 14 гол в акробатическом стиле а-ля Ибрагимович. Интересно, что в активе Ройса стало 13 забитых. Сегодня отмечаются 2 лучших бомбардира немецкого сезона!

После перерыва Боруссия стала сбиваться на сумбурные индивидуальные действия, а выйти вперед мог Айнтрахт. Ребич не без фарта подработал мяч и пробил в ближний – Бурки снова, как стена. Довольно неожиданно, но уже на 55-й Хюттер снял с поля своего лучшего бомбардира. Вместо Йовича вышел Гачинович. К слову о сербе. Главный снайпер Айнтрахта забил 22 гола, то есть в среднем каждые 97 минут в Бундеслиге. Среди тех, кто провел минимум 20 матчей, это лучший результат в истории чемпионата Германии.

Дальний удар арендованного у Реала Хакими (минимально выше девятки) дал такой нужный импульс гостям. И вот уже Вайгль выводит Алькасера ​​на вратаря – хорошо, что Трапп парировал, ведь Пако находился в положении вне игры, однако арбитр момент проморгал. Франкфурт агрессивно запресинговал Дортмунд у чужой штрафной, но последнему пасу немного не хватило, чтобы дойти до цели. Лидер Бундеслиги ответил ударом Алькасера ​​со штрафного – и здесь выше.

Ничья в итоге, не очень огорчившая Боруссию. Ведь в параллельном матче Бавария проиграла, и отрыв лидера увеличился до 7-и очков. Айнтрахт остается на 5-м месте с 32-я баллами, но Вольйсбург и Байер подобрались вплотную да и Хоффенхайм на расстоянии одной победы.

Борьба против финтов – репетиция дуэлей с Шахтером

Айнтрахт полностью выиграл борьбу у лидера Бундеслиги: 31 успешный отбор против 14 у соперника. Боруссия лучше контролировала мяч (59% владения и 80 на 69 точность паса) и брала дриблингом (18 на 7). Сразу 6 игроков команды Хюттера выиграли 4 и более единоборств в защите. Нечто подобное ждем и от матчей с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы. Впрочем Франкфурт тем и опасен, что его игра не сводится только к примитивной борьбе.

Атакующее трио в очередной раз себя показало. Алле отдал 4 ключевых паса - горе Ребичу, что хорват упускал моменты почти так же, как Ройс у Боруссии. В конце концов, Анте нанес аж 4 удара в створ ворот и может не простить другого соперника в следующих играх. Йович отдавал пасы с лучшей в команде точностью (83,3%) и забил с единственного своего прицельного удара. Каратэ-гол Луки – одно из украшений игры. Но похоже, что Лука травмировался, ведь не очень верится в то, что Хюттер просто так снял с поля форварда, который забил 19 голов и отдал 4 ассиста в 26 матчах всех турниров, то есть причастен к голам каждые 69 минут.

20 – For the first time this season, neither FC Bayern nor Borussia Dortmund win their respective game in the Bundesliga 2018-19 (MD20). Exception. #B04FCB #SGEBVB pic.twitter.com/T4av0wyRDf — OptaFranz (@OptaFranz) 2 лютого 2019 р.

Боруссия и Бавария – уникальный и поучительный случай

В 20-м туре впервые в сезоне оба главных борца за чемпионство не смогли выиграть свои матчи. Впрочем Дортмунд улучшил свой отрыв от Мюнхена. Интересно, что Бавария больше била по воротам, чем Боруссия (17 против 13) и меньше выстрелов позволяла сопернику (10 против 12), но чувствительно проиграла Байеру.

Атакующая работа Боруссии с мгновенными переводами с фланга на фланг, скоростным дриблингом и безудержными Санчо, Ройсом, Геррейро и компанией – это песня. Не хватало только безжалостного финишера. Если Шахтер проявит свою силу на флангах, а он это умеет, то команде Хюттера будет очень непросто. По-хорошему дортмундцы должны были нокаутировать и добивать соперника еще в первом тайме. Впрочем Айнтрахт после перерыва показал, насколько опасно прощать эту команду и оттягивать дело на потом. Игра абсолютно выровнялась и спокойно могла завершаться с любым результатом.

Байер дома победил Баварию, Хоффенхайм сыграл вничью с Фортуной: 20-й тур Бундеслиги, матчи субботы